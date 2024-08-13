Isu Bahlil Jadi Menteri ESDM Gantikan Arifin Tasrif, Istana: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden!

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle di akhir kepemimpinannya. Salah satunya adalah Bahlil Lahadalia yang disebut menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif.

Kursi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam pilpres 2024.

"Ya itu kan spekulasi yang terjadi di publik, kita belum bisa memastikan apakah itu kebenaran dan kepastiannya, kembali lagi kepada hak prerogatif presiden," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan, kepada Okezone, Selasa (8/13/2024).

Ade Irfan mengaku memang telah mendengar isu-isu soal reshuffle kabinet dalam beberapa minggu belakangan ini. Namun, wacana tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Tapi memang beberapa Minggu ini, beredar isu-isu tentang adanya rencana reshuffle-kan. Tapi kan tidak bisa jadi kebenaran kan," jelas Ade Irfan.

Dia juga menegaskan, hingga kini belum ada kepastian dari Presiden Jokowi soal reshuffle kabinet. Ia juga meminta agar publik tidak mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. Sebab, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.