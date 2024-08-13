Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Jokowi Pastikan Jabatannya Aman di Kabinet 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:23 WIB
Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Jokowi Pastikan Jabatannya Aman di Kabinet 
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa posisi Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian masih aman usai Airlangga menyatakan mundur dari jabatan Ketum Golkar.

"Oh kalau di bawah Kabinet Indonesia Maju saya kira enggak ada masalah," kata Jokowi usai meninjau PSSI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan desakan atau cawe-cawe terkait mundurnya Airlangga Hartarto dari pucuk pimpinan partai beringin.

"Tidak ada," kata Jokowi.

Jokowi menyebut bahwa mundur Airlangga dari kursi Ketua Umum merupakan urusan internal Partai Golkar. Menurutnya, ada proses dan mekanisme terkait mundurnya Airlangga.

"Urusan Pak Airlangga itu, urusan internal partai 
di partai itu. Ada proses ada mekanisme silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga, di sini juga ada Golkar Pak Dito. Tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai," ungkapnya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
