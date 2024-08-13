Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Akui Kadernya Kena Reshuffle, Dari Yassona hingga Bintang Puspayoga

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:30 WIB
PDIP Akui Kadernya Kena Reshuffle, Dari Yassona hingga Bintang Puspayoga
Deddy Sitorus (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus mengaku telah mendengar kabar bahwa kadernya yang berada di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan direshuffle. Diketahui, isu reshuffle kembali mencuat belakangan ini.

Deddy menyampaikan bahwa isu pertama yang didengar adalah reshuffle Menteri ESDM, Arifin Tasrif yang merupakan menteri yang direkomendasikan PDIP.

"Nah sekarang tambah lagi info, ada namanya Pak Laoly dan Bu Bintang. Kita nggak tahu yang mana," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Kendati demikian, Deddy menegaskan bahwa soal reshuffle kabinet itu merupakan hak prerogatif dari Presiden. Yang pasti, kata dia, PDIP tetap berkomitmen akan menjaga pemerintahan Jokowi sampai akhir.

"Kecuali memang merasa tidak membutuhkan lagi. Kalau tidak membutuhkan lagi itu hak prerogatifnya silakan saja. Kita nggak ada masalah, tapi kita tidak akan mundur dari komitmen kita," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
