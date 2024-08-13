Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Terjunkan 1.013 Personel Amankan Upacara HUT ke-79 RI di IKN

Selasa, 13 Agustus 2024 |16:37 WIB
Polri Terjunkan 1.013 Personel Amankan Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Karo Penmas Divisi Humas Polri. Foto: Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA - Polri melakukan persiapan pengamanan dalam rangka upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kesiapan tersebut diantaranya yakni personel hingga kendaraan yang mengawal tamu upacara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengamanan dilakukan dengan bersinergi dengan TNI.

"Kesiapan personel maupun kesiapan materil Polda Kaltim yang tergabung di dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan VIP dan VVIP bekerja sama dengan Kodam 6 Mulawarman," kata Trunoyudo di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Trunoyudo menjelaskan, untuk pengamanan VIP dan VVIP Polda Kaltim dan jajaran mengerahkan kekuatan personel berjumlah kurang lebih 1.013 yang terbagi menjadi 7 satgas, dengan Polres Balikpapan maupun Polres PPU melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. 

"Pelaksanaan kegiatan pengamanan VVIP adalah ranah daripada Kodam 6 Mulawarman dan Pangdam selaku Komandan Satgas pengamanan wilayah. Kemudian Bapak Kapolda Kaltim sebagai Wakil Komandan Satgas," ujar Trunoyudo.

Trunoyudo menambahkan, pengamanan bukan hanya dilakukan kepada tamu, namun juga upaya pencegahan dan mitigasi bencana alam.

Sedangkan untuk rute perjalanan menuju IKN, ia menjelaskan pihaknya menempatkan personel di simpangan jalan dan mendirikan pos dianggap berpotensi terjadi kerawanan atau kemacetan.

 

Telusuri berita news lainnya
