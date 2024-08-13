Bahlil Penuhi Syarat Jadi Ketua Umum, Idrus Marham Pamerkan SK saat Ical Ketum Golkar

JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia memenuhi syarat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Hal tersebut diutarakan Idrus untuk meluruskan adanya pernyataan sejumlah pihak yang menyebut Bahlil Lahadalia tidak memenuhi syarat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Idrus menjelaskan bahwa salah satu syarat mutlak harus dipenuhi untuk menjadi calon ketua umum adalah pernah menjadi pengurus DPP satu periode dan atau organisasi pendiri, dan juga atau pengurus satu tingkat di bawahnya yaitu DPD tingkat I Partai Golkar.

"Nah Bahlil itu pada saat saya jadi Sekjen dan ketua umumnya ya Aburizal Bakrie itu menjabat, pernah kita SK kan sebagai bendahara DPD 1 Partai Gorkar Provinsi Papua. Ini jadi memenuhi syarat," kata Idrus dalam jumpa persnya di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa sebagai seorang organistatoris, Bahlil memenuhi syarat sebagai Ketua Umum Partai. Bahkan, Idrus menyebut jika Bahlil lebih berkompetensi dibandingkan kader-kader yang kini namanya mencuat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar.