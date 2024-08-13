Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Akan Kocok Ulang Menteri, Ini Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |16:58 WIB
Jokowi Akan Kocok Ulang Menteri, Ini Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2019-2024
Jokowi Dikabarkan Akan Reshuffle Kabinet/Biro Pers
A
A
A

JAKARTA -  Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin periode 2019-2024 kembali mencuat. Meskipun bukan pertama kalinya dilakukan, namun isu reshuffle terus menjadi perhatian publik.

Informasi yang beredar, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang berada di kursi menteri dikabarkan akan didepak dari jabatannya. Salah satu nama yang diisukan diganti yakni Yasonna Laoly yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Presiden Jokowi pun langsung merespon isu reshuffle kabinet yang dipimpinnya itu dalam waktu dekat. Dia menegaskan reshuffle dilakukan jika dirinya merasa perlu untuk melakukannya. “Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan,” kata Jokowi usia meninjau lapangan latihan PSSI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Bahkan, Jokowi pun menegaskan memiliki hak prerogatif sebagai Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet. “Saya kan udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” pungkasnya.

Berikut daftar reshuffle Kabinet Indonesia Maju masa jabatan periode tahun 2019-2024:

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065832/jokowi-PSaz_large.jpg
Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Lagi di Ujung Masa Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061601/sertijab_menteri_sosial_gus_ipul-STPQ_large.jpg
Sertijab Mensos, Muhadjir Effendy Serahkan Memo Jabatan ke Gus Ipul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061490/kabinet_jokowi-Psly_large.jpg
Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Ngaku Belum Sowan ke Tri Rismaharini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061487/mensos-Q5BE_large.jpg
Susunan Menteri Kabinet Indonesia Maju Terbaru setelah Jokowi Reshuffle Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060492/presiden_joko_widodo-A3G8_large.jpg
Soal Jokowi Reshuffle Kabinet di IKN, Hasan Nasbi: Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051449/yasonna_laoly-YwPW_large.jpg
Kena Reshuffle, Yasonna Titip Ini ke Menkumham Supratman Andi Agtas 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement