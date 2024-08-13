Jokowi Akan Kocok Ulang Menteri, Ini Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin periode 2019-2024 kembali mencuat. Meskipun bukan pertama kalinya dilakukan, namun isu reshuffle terus menjadi perhatian publik.

Informasi yang beredar, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang berada di kursi menteri dikabarkan akan didepak dari jabatannya. Salah satu nama yang diisukan diganti yakni Yasonna Laoly yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Presiden Jokowi pun langsung merespon isu reshuffle kabinet yang dipimpinnya itu dalam waktu dekat. Dia menegaskan reshuffle dilakukan jika dirinya merasa perlu untuk melakukannya. “Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan,” kata Jokowi usia meninjau lapangan latihan PSSI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Bahkan, Jokowi pun menegaskan memiliki hak prerogatif sebagai Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet. “Saya kan udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” pungkasnya.

Berikut daftar reshuffle Kabinet Indonesia Maju masa jabatan periode tahun 2019-2024: