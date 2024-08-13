Dicecar 32 Pertanyaan, Saka Tatal Yakin Aep dan Dede Berikan Keterangan Palsu Kematian Vina Cirebon

JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri melemparkan sebanyak 32 pertanyaan dalam pemeriksaan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Saka Tatal, terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede.

Salah satu Kuasa hukum Saka Tatal, Yasin Hasan Bhayangkara mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut kliennya sangat menyakini bahwa Aep dan Dede telah memberikan kesaksian palsu pada 2016 silam.

"Jadi tadi yang disampaikan oleh Saka Tatal dalam BAP tadi keterangan Aep, Liga Akbar, keterangan Dede adalah keterangan palsu dan ini sangat merugikan Saka Tatal," kata Yasin di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/7/2024).

Yasin mengungkap, Saka sangat meyakini keterangan Aep dan Dede palsu. Apalagi, saat ini saksi Dede juga telah mengakui bahwa dirinya dimintai memberikan keterangan palsu kepada penyidik.

"Keterangan Dede, keterangan si Aep itu adalah keterangan-keterangan palsu dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar bahwa mengakui keterangannya dia adalah keterangan palsu," ucapnya.