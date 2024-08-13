Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Menguat, Ini Profil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |17:10 WIB
Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Menguat, Ini Profil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly 
Profil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (Foto: yasonnahlaoly)
JAKARTA -  Nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dikabarkan masuk dalam daftar reshuffle di akhir pemerintahkan Presiden Joko Widodo. Isu reshuffle itu sudah menguat dalam beberapa pekan terakhir. 

Yasonna merupakan salah satu menteri dari partai PDI Perjuangan yang masih berada dalam kabinet. Yasonna juga merupakan politisi gaek yang memulai karier dari bawah. Kali Dalam situs yasonnahlaoly.com disebutkan, karier Yasonna dimulai ketika dia menjadi pengacara dan penasehat hukum di tahun 1978 – 1983. 

Karier politiknya dibangun dari daerah dengan menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Fraksi PDI Perjuangan pada periode 1999 – 2004. Sebelum akhirnya bisa menembus DPR pada 2009 dimana dia menjadi Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan. 

Berikut Profil dan Biodata Yasonna Laoly

Riwayat Pendidikan

1959-1965     SR Katolik Sibolga .
1965-1968     SMP Sibolga 
1968-1972    SMA Katolik Sibolga
1978              S-1 (Sarjana Hukum) – Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). 
1983 – 1984    Internship in Higher Education Administration – Roanoke College, USA, 1983 – 1984
1986         S-2 (Master of Science) – Virginia Commonwealth University, USA, 1986
1994        S-3 (Ph.D. / Doktor) North Carolina State University, USA,1994    

Keluarga 

Yasonna H. Laoly menikah dengan Elisye W. Ketaren dan dikarunia empat orang putra/putri:

Novrida Lisa Isabella Laoly
Fransisca Putri Askari Laoly
Yamitema Tirtajaya Laoly
Jonathan Romy Laoly

 

