Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Menguat, Ini Profil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

JAKARTA - Nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dikabarkan masuk dalam daftar reshuffle di akhir pemerintahkan Presiden Joko Widodo. Isu reshuffle itu sudah menguat dalam beberapa pekan terakhir.

Yasonna merupakan salah satu menteri dari partai PDI Perjuangan yang masih berada dalam kabinet. Yasonna juga merupakan politisi gaek yang memulai karier dari bawah. Kali Dalam situs yasonnahlaoly.com disebutkan, karier Yasonna dimulai ketika dia menjadi pengacara dan penasehat hukum di tahun 1978 – 1983.

Karier politiknya dibangun dari daerah dengan menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Fraksi PDI Perjuangan pada periode 1999 – 2004. Sebelum akhirnya bisa menembus DPR pada 2009 dimana dia menjadi Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan.

Berikut Profil dan Biodata Yasonna Laoly

Riwayat Pendidikan

1959-1965 SR Katolik Sibolga .

1965-1968 SMP Sibolga

1968-1972 SMA Katolik Sibolga

1978 S-1 (Sarjana Hukum) – Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

1983 – 1984 Internship in Higher Education Administration – Roanoke College, USA, 1983 – 1984

1986 S-2 (Master of Science) – Virginia Commonwealth University, USA, 1986

1994 S-3 (Ph.D. / Doktor) North Carolina State University, USA,1994

Keluarga

Yasonna H. Laoly menikah dengan Elisye W. Ketaren dan dikarunia empat orang putra/putri:

Novrida Lisa Isabella Laoly

Fransisca Putri Askari Laoly

Yamitema Tirtajaya Laoly

Jonathan Romy Laoly