Jokowi ke Gubernur: Harus Paham Skala Prioritas dan Kebijakan Pemerintah Pusat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa selama ini gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat. Kata dia, jabatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam arahannya kepada 36 Pj Gubernur di ruang rapat Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024). "Gubernur harus paham skala prioritas-prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga bisa mengawal memonitor bupati walikota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat," kata Jokowi dalam arahannya.

"Utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis, jangan sampai pemerintah pusat ke utara daerah ke selatan. Karena apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan betul-betul harus inline dengan pemerintah pusat agar program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada," tambahnya.

Jokowi pun memberikan contoh terkait pembangunan waduk. Dirinya pun menyebut bahwa pembangunan waduk, terkait irigasi primer masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu bagian sekunder dan tersier tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten.

"Tapi dalam kenyataanya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang waduknya sudah tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada. Mestinya kalau seperti itu disampaikan pemerintah pusat lewat gubernur tidak memiliki kemampuan membuat itu. Sehingga diminta pemerintah pusat untuk membantu," kata Jokowi.

Hal lainnya, kata Jokowi, terkait akses jalan ke pelabuhan. Menurutnya, banyak pemerintah daerah yang tidak membangun jalan untuk akses ke pelabuhan.