INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Fenomena Hantu Kotak Kosong Jelang Pilkada Jakarta, Malam Ini di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Refly Harun, Rocky Gerung dan Narasumber Kredibel Lainnya, pukul 19.00 WIB hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |17:19 WIB
Rakyat bersuara akan membahas ancaman fenomena kotak kosong di Pilkada 2024.
JELANG Pilkada 2024 diwarnai dengan kehadiran "hantu kotak kosong", fenomena di mana pasangan calon tunggal harus bersaing dengan kotak kosong. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat luas, mengingat dampaknya pada demokrasi dan representasi politik di ibu kota. 

Dan fenomena ini akan dibahas di Rakyat bersuara malam ini bersama Aiman Witjaksono, Refly Harun, Ahmad Riza Patria, Rocky Gerung dan narasumber kredibel lainnya. Istilah "Hantu kotak kosong" muncul ketika hanya satu pasangan calon yang lolos verifikasi dalam Pilkada, sementara tidak ada lawan dari partai lain yang cukup memenuhi syarat untuk maju. 

Hal ini membuat pemilih dihadapkan pada dua pilihan, yakni memilih pasangan calon yang ada atau memilih kotak kosong. Jika kotak kosong menang, maka proses pemilihan akan diulang. Kehadiran kotak kosong dalam Pilkada Jakarta 2024 menimbulkan perdebatan mengenai kualitas demokrasi. 

Pilkada yang sehat seharusnya diisi oleh persaingan antar kandidat yang menawarkan berbagai alternatif kebijakan dan visi pembangunan. Ketika pilihan hanya jatuh antara satu pasangan calon dan kotak kosong, maka ruang bagi pemilih untuk mempertimbangkan berbagai opsi menjadi terbatas.

Para pengamat politik menilai, kondisi ini dapat mengurangi semangat partisipasi pemilih. Masyarakat yang merasa pilihan mereka terbatas mungkin akan memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka partisipasi pemilu. 

Selain itu, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai legitimasi calon yang terpilih jika persentase suara yang memilih kotak kosong cukup signifikan. Penasaran bagaimana para pakar di bidang politik membahas mendalam soal hantu kotak kosong ini?

Jangan lewatkan Dialog Spesial Rakyat Bersuara “Hantu Kotak Kosong Pilkada Jakarta”, bersama para narasumber, Riko Lesiangi-Politisi Partai Golkar, Ahmad Riza Patria-Ketua DPD Gerindra Jakarta, Syaiful Huda-Wasekjen PKB, Refly Harun-Pakar Hukum Tata Negara, Faizal Assegaf-Aktivis/ Kritikus Politik, Rocky Gerung-Akademisi, malam ini pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.
 

(Maruf El Rumi)

      
