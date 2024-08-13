Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KKB Tembak Pekerja Proyek di Intan Jaya Papua

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |17:39 WIB
Breaking News! KKB Tembak Pekerja Proyek di Intan Jaya Papua
Korban Penembakan KKB. Foto: Humas Satgas Damai Cartenz.
JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan penembakan terhadap seorang pekerja proyek di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kejadian itu terjadi sekira pukul 14.55 WIT. 

Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, penembakan dilakukan oleh KKB Kodap VIII Intan Jaya, Lewis Kogoya. Dalam peristiwa ini, korban dinyatakan meninggal dunia.

"Yang melakukan penembakan adalah KKB Kodap VIII Intan Jaya, Lewis Kogoya," ujar Faizal dalam keterangan yang diterima Okezone, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Awalnya, terdengar bunyi tembakan dari arah Kampung Wandoga setelah personel Pasasgat menerbangkan drone untuk memantau area. Dari pantauan drone tersebut, terlihat satu korban tergeletak di area bawah sungai Wabu. 

Korban teridentifikasi bernama Raimon Gustam Kailimang, pekerja proyek TJP (Tigi Jaya Permai). Korban mengalami luka-luka serius, di antaranya luka tembak pada bagian kepala yang menembus dari telinga kiri ke telinga kanan, luka tembak di lengan Kanan, luka tembak di dada kanan.

 

