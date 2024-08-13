Bahlil Selangkah Lagi Duduki Kursi Ketum Golkar, Didukung Penuh 30 DPD

JAKARTA- Bahlil Lahadalia telah mendapatkan dukungan dari mayoritas kader partai di daerah sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Diketahui, nama Bahlil mencuat sebagai Ketua Umum usai Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari kursi nomor satu di Partai berlambang pohon beringin beberapa waktu lalu.

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pembina Bappilu DPP Partai Golkar, Idrus Marham dalam jumpa persnya di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

"Sekarang secara faktual yang komunikasi itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar," kata Idrus.

Mantan Sekjen DPP Partai Golkar itu menyebut masih ada beberapa DPD tingkat Provinsi lagi yang akan menyatakan dukungan kepada Bahlil memimpin Partai Beringin.

Menurutnya, dukungan itu akan secara lengkap diberikan kepada Menteri Investasi tersebut. "Tinggal 1,2,3 (DPD lagi) itu pasti nyusul dan hampir pasti ini aklamasi," ujarnya.