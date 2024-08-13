Rapat Pleno Golkar, Bamsoet: Plt Ketum Agus Gumiwang

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) turut menghadiri rapat pleno yang digelar Partai Golkar pada Selasa (13/8/2024) malam ini. Bamsoet mengatakan yang akan menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum untuk menggantikan Airlangga Hartarto adalah Agus Gumiwang.

Berdasarkan pantauan di lokasi, pria yang akrab disapa Bamsoet ini tiba di lobi Gedung DPP Partai Golkar sekira pukul 19.10 WIB. Ketua MPR RI itu disambut dan dikawal oleh simpatisannya yang sudah menunggu kehadirannya.

Saat sesi wawancara bersama awak media, Bamsoet langsung membocorkan bahwa keputusan pleno nantinya akan menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketua Umum.

"Plt-nya Agus Gumiwang, mudah-mudahan. Pak Agus itu sahabat saya. Sahabat saya," kata Bamsoet.

Lebih jauh, saat ditanya mengenai namanya yang masuk ke dalam bursa calon Ketua umum Golkar, Bamsoet memberikan sinyal kesediannya.