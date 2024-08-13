Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ariza Tegaskan Gerindra Sejak Awal Usung Ridwan Kamil di Jakarta Bersama Golkar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |20:24 WIB
Ariza Tegaskan Gerindra Sejak Awal Usung Ridwan Kamil di Jakarta Bersama Golkar
Ahmad Riza Patria. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria alias Ariza menegaskan bahwa partainya sejak awal mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 bersama Golkar dan partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal itu disampaikan Ariza dalam acara 'Rakyat Bersuara: Hantu Kotak Kosong Pilkada Jakarta' di iNewsTV pada Selasa (13/8/2024) malam dipimpin langsung Aiman Witjaksono.

"Ya kalau kami sejak awal Gerindra, Pak Ridwan Kamil bersama Golkar," kata Ariza.

Ariza menyebutkan bahwa dalam politik wajar terjadi perubahan arah dalam hitungan menit hingga detik.

"Oh iya memang berubah, Golkar saja berubah sekarang. Jadi politik itu biasa berubah," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184375//kpk-W4VY_large.jpg
Heboh Isu Eks Terpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto Masuk Kepengurusan Golkar, Ini Kata Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183452//gerindra-cDiF_large.jpg
Prasetyo Hadi: Kita Dengarkan Suara Kader Gerindra Tolak Budi Arie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183428//partai_gerindra-sEej_large.jpg
Gelombang Tolak Budi Arie Masuk Gerindra Meluas, Dasco: Itu Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/1/3184340//taklimat_ketua_dewan_partai_gerindra-WsA2_large.jpeg
Taklimat Partai Gerindra, Prabowo: Berbuat Terbaik, Manusia Mati Meninggalkan Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182501//bahlil-ftnH_large.jpg
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Doakan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182472//prabowo-SVcW_large.jpg
Prabowo Serukan Kader Gerindra Berbuat Terbaik, Manusia Mati Meninggalkan Nama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement