Ariza Tegaskan Gerindra Sejak Awal Usung Ridwan Kamil di Jakarta Bersama Golkar

JAKARTA - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria alias Ariza menegaskan bahwa partainya sejak awal mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 bersama Golkar dan partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal itu disampaikan Ariza dalam acara 'Rakyat Bersuara: Hantu Kotak Kosong Pilkada Jakarta' di iNewsTV pada Selasa (13/8/2024) malam dipimpin langsung Aiman Witjaksono.

"Ya kalau kami sejak awal Gerindra, Pak Ridwan Kamil bersama Golkar," kata Ariza.

Ariza menyebutkan bahwa dalam politik wajar terjadi perubahan arah dalam hitungan menit hingga detik.

"Oh iya memang berubah, Golkar saja berubah sekarang. Jadi politik itu biasa berubah," ucapnya.