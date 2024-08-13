Jadi Plt Ketum Golkar, Ini Tugas Utama Agus Gumiwang

JAKARTA - Agus Gumiwang Kartasasmita resmi diangkat menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatannya beberapa waktu lalu.

Agus Gumiwang memastikan, pemilihan Plt Ketua Umum ini telah dilakukan secara musyawarah mufakat. Ia juga mengungkapkan tugas yang telah diberikan oleh seluruh kader partai.

"Tugas utama saya sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar," kata Agus Gumiwang dalam jumpa persnya usai rapat pleno yang digelar malam ini.

"Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar," bebernya.