Sambut Dukungan Perindo untuk Pilkada Sumbar, Mahyeldi: Akan Lebih Memperkuat

JAKARTA - Mahyeldi Ansharullah menyambut dukungan Partai Perindo yang turut mengusungnya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur 2024 di Sumatera Barat. Mahyeldi didukung bersama pasangannya Vasco Ruseimy.

“Pertama kami dan pak Vasco mengucapkan terima kasih kepada mba Angela sebagai Ketua Perindo serta pengurus Perindo yang telah memberikan dukungan untuk maju Pilkada. Dengan dukungan Perindo itu tentu akan lebih memperkuat,” kata Mahyeldi usai menerima surat rekomendasi di Kantor DPP Perindo, Selasa (13/8/2024).

Mahyeldi meyakinkan bertambahnya dukungan Partai Perindo juga akan turut membantu berjalannya program-programnya di pemerintahan ke depan. Perindo merupakan partai keempat setelah PKS, Gerindra dan Demokrat yang mengemukakan dukungan terhadap Mahyeldi.