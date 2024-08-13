Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesona Indonesia Timur Bersinar di Festival Indonesia di Melbourne

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:25 WIB
Pesona Indonesia Timur Bersinar di Festival Indonesia di Melbourne
KJRI Melbourne angkat pesona Indonesia Timur. (Foto: Ist/KJRI Melbourne)
A
A
A

MELBOURNE – Event tahunan ‘Festival Indonesia Inc’ bekerja sama dengan KJRI Melbourne kembali menyemarakan rangkaian perayaan HUT Ke-79 RI tahun 2024 di kota Melbourne. Dengan mengangkat tema ‘Merajut Budaya dan Pertumbuhan Indonesia Timur’, Festival Indonesia (FI) 2024 menyoroti potensi alam wilayah Indonesia Timur secara keseluruhan, khususnya Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Memang sudah saatnya ya Indonesia Timur menjadi sorotan utama karena keindahan alam dan potensi yang dimiliki, ini sejalan dengan program Pemerintah Indonesia ‘The New Bali”, ungkap Dr. Celyanda Goeltom selaku Ketua Panitia.

Tahun ini Outdoor Festival Indonesia rencananya akan diselenggarakan pada hari Minggu, 6 Oktober 2024 di Argyle Square. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya acara diadakan dari pagi hingga sore dan diisi dengan berbagai pertunjukan budaya seperti tari-tarian, Pencak Silat, pertunjukan musik dan hiburan lainnya.

Selain itu, Argyle Square yang terletak di salah satu titik terpopuler di kota Melbourne juga akan dipenuhi oleh puluhan booth kuliner dan minuman tradisional khas Nusantara, seperti es cendol, es campur, es teler, nasi campur, rendang, sate dan makanan tradisional lainnya. Salah satu warga lokal Melbourne, Ailee Ashton yang juga merupakan Indonesianis dan telah menghabiskan empat tahun tinggal di Padang sudah tidak sabar untuk daatang ke FI 2024 untuk bernostalgia,

“Saya sangat rindu makan rendang jadi saya akan datang untuk membeli makanan, dan oya saya sangat suka es dawet, tapi es dawet Padang beda dengan es dawet Jawa ya,” ungkapnya.

Festival Indonesia merupakan acara bebas terbuka bagi siapa saja, dan sebagai bentuk ajang karya yang diselenggarakan oleh diaspora Indonesia di Melbourne dengan dukungan Garuda Indonesia, Indofood, IIPC, Toko Nusantara, Tosaria, the Daily Angkringan, Saliro Kito, Nelayan dan banyak lagi sponsor lainnya. Konsul Jenderal RI Melbourne, Kuncoro Giri Waseso menyampaikan bahwa Festival Indonesia termasuk acara yang selalu dinantikan warga Melbourne.

“Acara ini merupakan bentuk sinergi antara masyarakat dan KJRI yang selalu kami dukung. Tahun lalu terdapat sekitar 5000 pengunjung dari segala penjuru kota Melbourne yang meramaikan FI,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/25/3171302//mont_saint-iGjD_large.jpg
Top 10 Negara Pewaris Dunia Terbanyak UNESCO 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/624/3168060//budaya-pkVQ_large.jpg
Ternyata Ini Tantangan Besar Budaya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/1/3165667//menbud_kunjungan_kerja_ke_seoul-fDP7_large.jpeg
Kunker ke Republik Korea, Menbud Dorong Diplomasi Budaya dan Kolaborasi di Sektor Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/11/3148556//fadli_zon_indonesia_poland-urvN_large.jpg
Menbud Fadli Zon Dorong Investasi di Sektor Budaya dalam Indonesia–Poland Business Forum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/406/3137871//kartini_fest_2025-bm03_large.jpeg
Kemenpar Dukung Kartini Fest 2025, Ajak Perempuan Lestarikan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/194/3136271//ronakultura-Hn1V_large.jpeg
Indonesia Fashion Week 2025 Resmi Luncurkan Kampanye Ronakultura Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement