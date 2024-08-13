Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang: Rapimnas Dilanjut Munas Digelar 20 Agustus

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:30 WIB
Jadi Plt Ketum Golkar, Agus Gumiwang: Rapimnas Dilanjut Munas Digelar 20 Agustus
Agus Gumiwang jadi Plt Ketum Golkar
A
A
A

JAKARTA - Rapat pleno Partai Golkar telah menyepakati pelaksanaan rapat pimpinan Nasional (Rapimnas) dan musyawarah Nasional (Munas). Kedua forum tersebut akan digelar di waktu yang bersamaan yakni 20 Agustus mendatang.

Hal ini disampaikan Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan konferensi pers setelah rapat pleno partai usai dilaksanakan.

"Sudah disepakati bahwa Rapimnas Insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang," kata Agus Gumiwang di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (13/8/2024) malam.

Forum Rapimnas yang dimaksudkan untuk membahas agenda sekaligus persiapan Munas ini rencananya akan digelar pada 20 Agustus pada pagi harinya.

"Kemudian malam harinya, 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas XI Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
