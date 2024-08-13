Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Meriahkan HUT Ke-79 RI, Fun Run Melbourne Hadirkan Semangat Kebersamaan

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:31 WIB
Fun Run KJRI Melbourne
Fun Run KJRI Melbourne
MELBOURNE – Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-79, Indo-Melbourne Fun Run (IMFR) berkolaborasi bersama KJRI Melbourne dengan sukses telah menyelenggarakan acara Fun Run Melbourne 2024 di Albert Park, jalur danau yang digunakan sebagai circuit Formula 1. Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 180 peserta ini terdiri dari dua kategori, yakni 5K dan 10K.

Antusiasme yang luar biasa dari banyaknya pelari non-peserta yang langsung bergabung di lokasi, membuat jumlah peserta yang hadir di lokasi hampir dua kali lipat dari jumlah yang terdaftar, dengan berbagai kelompok usia dan latar belakang, mulai dari WNI, diaspora Indonesia, hingga warga lokal Australia.

Acara ini dimulai dengan sambutan dari Konsul Jenderal RI di Melbourne, Kuncoro Waseso, yang mengapresiasi inisiatif panitia dan semangat para peserta. "Saya bangga melihat begitu banyak masyarakat yang turut serta, bangun pagi dan bersemangat merayakan HUT RI ke-79. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan cinta tanah air tetap membara, bahkan di perantauan," ujar Kuncoro.

Peserta Fun Run juga mendapat bantuan dari para pacer yang bertugas menjaga ritme lari, meski para peserta tetap diizinkan untuk mendahului sesuai kemampuan masing-masing. Joao Neeson, salah satu peserta asal Australia, mengungkapkan kegembiraannya, “Saya sangat bangga dan senang bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Selain lari, saya juga menikmati hiburan yang ada, seru sekali bisa menari-nari bersama!”

Kegiatan ini semakin meriah dengan penampilan dari kelompok musik "Bhinneka Nge-Jam", yang terdiri dari para musisi yang sering berkumpul di KJRI Melbourne. Mereka membawakan berbagai lagu yang membuat para penonton yang masih berkumpul di halaman depan KJRI ikut bernyanyi dan berdansa ria. Tak ketinggalan, Mas Jono dari Komunitas Aneka Ria Melbourne (ARM) juga turut memeriahkan suasana dengan penampilan suara khasnya.

Acara Fun Run diakhiri dengan pembagian hadiah dan voucher bagi para pemenang dari masing-masing kategori. Hadiah-hadiah tersebut merupakan kontribusi dari berbagai sponsor yang mendukung acara ini, seperti Pertamina Mandalika International Circuit, Garuda Indonesia, Puriyfic AU, Garam Merica Melbourne, Selero Kito, ICAV, Depenyet de Cendol & Martabak Pecenongan 78, YOI Indonesian Fusion Restaurant, dan Therapy Zone. Salah satu panitia acara Razan Bahri mengungkapkan.

 

