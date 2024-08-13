Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Plt Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang, Resmi Gantikan Airlangga

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:44 WIB
Profil Plt Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang, Resmi Gantikan Airlangga
Profil Agus Gumiwang Plt Ketum Golkar. (Foto: Okezone/Felldy Utama)




JAKARTA - Profil Agus Gumiwang Kartasasmita banyak dicari setelah diangkat menjadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatannya beberapa waktu lalu.

Agus Gumiwang resmi jadi Plt Ketum Golkar berdasarkan keputusan dalam rapat pleno yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang digelar pada Selasa (13/8/2024) malam.

"Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar," kata Agus Gumiwang.

Profil Agus Gumiwang

Agus Gumiwang Kartasasmita lahir 3 Januari 1969 dan merupakan anak ke-2 dari 4 anak pasangan Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina. Agus menikah dengan Loemongga pada April 1998 dan dikaruniai tiga orang putra: Gania Kartasasmita, Gasia Kartasasmita dan Ghibran Kartasasmita.

