HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Hadiri Pengarahan Presiden RI Kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia di IKN

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:49 WIB
Panglima TNI Hadiri Pengarahan Presiden RI Kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia di IKN
Penglima TNI bersama Jokowi di IKN
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri pengarahan Presiden RI Joko Widodo kepada para Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh  Indonesia bertempat di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Dalam pengarahannya di hadapan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, Presiden RI menyampaikan untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Hadir dalam pengarahan  tersebut diantaranya Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Plt. Kepala otorita IKN Basuki Hadimuljono dan  Plt. Wakil Kepala Otorita IKN  Raja Juli Antoni.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
