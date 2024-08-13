Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai Didukung Perindo Maju di Pilgub Sumbar, Mahyeldi Langsung Tancap Gas Bahas Strategi Kemenangan 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |22:21 WIB
Usai Didukung Perindo Maju di Pilgub Sumbar, Mahyeldi Langsung Tancap Gas Bahas Strategi Kemenangan 
Mahyeldi terima dukungan Perindo
JAKARTA - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah secara resmi diusung Partai Perindo maju di Pilkada 2024. Setelah adanya dukungan ini dirinya akan mempersiapkan pembahasan strategi kemenangan bersama partai koalisi.

"Ya Insya Allah nanti akan menjadi pembicaraan kita bersama dengan Perindo yang ada di Sumatera Barat. Nantinya dan juga beberapa kekuatan-kekuatan politik yang lainnya PKS, Gerindra, dan kemudian juga Demokrat," ujar Mahyeldi di kantor DPP Perindo Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Dia bersama wakilnya Vasco Ruseimy pun merasa senang atas dukungan yang diberikan oleh Partai Perindo. Dia juga berharap partai politik lain mengikuti jejak Partai Perindo yang sama-sama berkolaborasi demi membangun Sumbar.

"Mudah-mudahan juga yang lain (ikut mendukung ) nantinya, sehingga ini menjadi langkah bersama kita dalam langkah untuk mengatur strategi dan kemudian juga untuk bagaimana kesuksesan di dalam pemilihan nantinya," katanya.

Sebagai informasi, Partai Perindo resmi memberikan dukungan terhadap Mahyeldi Ansharullah - Vasco Ruseimy menjadi sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk Pilgub provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Surat rekomendasi B1KWK diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

Nampak bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, penyerahan berlangsung di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Tampak hadir dalam penyerahan itu serta Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Wakil Ketua Umum I Partai Perindo Michael V Sianipar.

"Secara resmi perindo memberikan dukungan kepada gubernur dan wakil gubernur incumbent Sumatera Barat," ujar Angela, Selasa (13/8/2024).
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
