HOME NEWS NASIONAL

Didukung Partai Perindo Maju Pilgub Sumbar, Mahyeldi-Vasco Bakal Kembangkan Potensi Pariwisata

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |22:27 WIB
Didukung Partai Perindo Maju Pilgub Sumbar, Mahyeldi-Vasco Bakal Kembangkan Potensi Pariwisata
Mahyeldi terima dukungan Perindo
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo resmi memberikan dukungan terhadap Mahyeldi Ansharullah - Vasco Ruseimy menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Meski belum merinci program kerja yang bakal dijalankan, namun sektor pariwisata akan jadi fokus utama pasangan ini.

“Tentu yang sangat sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Sumatera Barat karena perlu diketahui bahwasannya Sumatera Barat itu memiliki potensi pariwisata,” kata Mahyeldi di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Selasa (12/8/2024).

Selain itu, Mahyeldi menyebut ada berbagai sektor lainnya di Sumatera Barat juga yang akan menjadi perhatian pihaknya. Mulai dari sektor pertanian hingga pertambangan.

