Cak Imin: Pemimpin PKB Harus Menjadi Solusi Bangsa!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar resmi membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 8 Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu.

Muhaimin mengaku bangga dan bersyukur bisa bertemu dengan para pemimpin PKB dalam Sespim Perubahan tersebut.

"Sungguh saya bangga dan bersyukur atas karunia Allah Ta’ala. Saya bangga karena bertemu pemimpin-pemimpin PKB yang di pundak anda semua masa depan PKB, rakyat dan bangsa Indonesia ini dipertaruhkan," ujarnya, Selasa (13/8/2024).

Cak Imin -- panggilan akrabnya -- menambahkan, Sespim Perubahan adalah bagian ikhtiar PKB di tengah perubahan di berbagai lini.

"Mau tidak mau kita harus beradaptasi, harus mempelajari setiap denyut perubahan. Dan semoga pemimpin PKB menjadi solusi, menjadi penambal atas bocornya kapal bangsa kita," tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, di tangan seluruh pemimpin PKB ada fungsi legislatif yang akan dikelola dan dibawa ke mana arah perjalanan bangsa Indonesia.

"Karena itu, Sespim ini sangat strategis bukan hanya bagi kita, tapi bagi bangsa kita. Tantangan nasional dan global sedang di masa-masa sulit. Indeks demokrasi dan penegakan hukum mutlak harus kita perjuangkan dan kita tingkatkan," tandasnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri menambahkan, Sespim Perubahan Wilayah 8 diikuti oleh 302 peserta. Mereka bukan hanya dari wilayah Sumatera Bagian Selatan, namun ada juga yang dari Jawa.