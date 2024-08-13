Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin: Pemimpin PKB Harus Menjadi Solusi Bangsa!

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |22:40 WIB
Cak Imin: Pemimpin PKB Harus Menjadi Solusi Bangsa!
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar/PKB
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar resmi membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 8 Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu.

Muhaimin mengaku bangga dan bersyukur bisa bertemu dengan para pemimpin PKB dalam Sespim Perubahan tersebut.

"Sungguh saya bangga dan bersyukur atas karunia Allah Ta’ala. Saya bangga karena bertemu pemimpin-pemimpin PKB yang di pundak anda semua masa depan PKB, rakyat dan bangsa Indonesia ini dipertaruhkan," ujarnya, Selasa (13/8/2024).

Cak Imin -- panggilan akrabnya -- menambahkan, Sespim Perubahan adalah bagian ikhtiar PKB di tengah perubahan di berbagai lini.

"Mau tidak mau kita harus beradaptasi, harus mempelajari setiap denyut perubahan. Dan semoga pemimpin PKB menjadi solusi, menjadi penambal atas bocornya kapal bangsa kita," tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, di tangan seluruh pemimpin PKB ada fungsi legislatif yang akan dikelola dan dibawa ke mana arah perjalanan bangsa Indonesia.

"Karena itu, Sespim ini sangat strategis bukan hanya bagi kita, tapi bagi bangsa kita. Tantangan nasional dan global sedang di masa-masa sulit. Indeks demokrasi dan penegakan hukum mutlak harus kita perjuangkan dan kita tingkatkan," tandasnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri menambahkan, Sespim Perubahan Wilayah 8 diikuti oleh 302 peserta. Mereka bukan hanya dari wilayah Sumatera Bagian Selatan, namun ada juga yang dari Jawa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184645//pkb-dAYr_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Berkontribusi dalam Pengamanan saat Demo Ricuh Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184190//pkb-ZfJM_large.jpg
Cak Imin Bentuk Panji Bangsa untuk Hadapi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182515//ilustrasi-z0hn_large.jpg
Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179567//pemerintah-V2rl_large.jpg
Cak Imin: Kamboja Bukan Tempat Aman untuk Pekerja Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178446//pemerintah-2yo5_large.jpg
Sidak SPPG di Sibolga, Cak Imin Kaget Didatangi Siswi SDN Aek Tolang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176751//gedung_roboh-xXYn_large.jpg
Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: 67 Meninggal dan 5 Cacat Seumur Hidup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement