PBNU dan PKB Entitas Berbeda, Gus Jazil: Jalankan Tugas Masing-masing!

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, bahwa PKB dan PBNU adalah dua entitas berbeda yang tidak boleh saling intervensi. Oleh karena itu sudah seharusnya PBNU segera menghentikan langkah-langkah kontraproduktif yang justru membingungkan nahdliyin di akar rumput dan para kiai.

Diketahui, hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memanas. Perseteruan keduanya pun semakin meruncing belakangan ini.

”Sudah, hentikan saja langkah-langkah yang tidak perlu. Sejak awal PKB tidak memiliki persoalan dengan NU karena PKB memang dilahirkan sebagai kendaraan politik warga NU dan untuk kepentingan bangsa,”ujarnya, Selasa (13/8/2024).

“Sudahlah, mari kita fokus saja pada tugas masing-masing, biar yang di bawah tidak bingung. Dari awal PKB tidak punya masalah dengan NU. Hubungan kami di bawah juga sangat baik,”sambungnya.

Gus Jazil – panggilan akrabnya -- menambahkan, terkait harapan PBNU agar PKB memperhatikan asiprasi-aspirasi yang ada di NU, dia menekankan bahwa tidak sedikitpun perjuangan PKB di ranah politik yang tidak mengakomodir kepentingan NU.

”Kami perjuangkan Undang-Undang Pesantren dan lainnya. Hubungan PKB dengan pesantren-pesantren juga bagus, dengan pengurus NU di berbagai daerah juga sangat baik, jadi tidak sedikitpun PKB merasa ada masalah dengan NU,” katanya.