HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Disebut Dapat Dukungan Mayoritas Kader di Daerah Jadi Ketum Golkar, Agus Gumiwang: Insya Allah

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |23:51 WIB
Bahlil Disebut Dapat Dukungan Mayoritas Kader di Daerah Jadi Ketum Golkar, Agus Gumiwang: Insya Allah
Agus Gumiwang jadi Plt Ketum Golkar
A
A
A

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita angkat bicara soal pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Idrus Marham yang menyebut Bahlil Lahadalia telah mendapat dukungan lebih dari 30 DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk menjadi ketua umum.

Agus Gumiwang tak membantah soal adanya dukungan dari kader partai Golkar di tingkat daerah tersebut. Dia hanya mengisyaratkan jika dukungan itu memang ada.

"InsyaAllah," kata Agus Gumiwang usai menghadiri rapat pleno partai Golkar yang digelar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024) malam.

