HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta Hari Ini, Cerah Berawan dari Pagi hingga Malam Nanti

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |04:25 WIB
Cuaca Jakarta Hari Ini, Cerah Berawan dari Pagi hingga Malam Nanti
Pemandangan dari Park Hyatt Jakarta (MNC Land)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca seluruh wilayah Jakarta, Selasa (13/8/2024), akan cerah berawan dari pagi hingga malam.

Menurut BMKG, cuaca di wilayah Kepulauan Seribu pada pagi hari diprediksi berawan, memasuki siang hingga malam hari cerah berawan. Adapun suhu di wilayah itu kisaran 26-28 derajat celcius.

Kemudian wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diprediksi berawan pada pagi hari, siang hingga malam hari diprediksi cerah berawan. Adapun suhu di wilayah Jakarta Barat kisaran 21-32 derajat celcius.

Selanjutnya wilayah Jakarta Selatan diprediksi berawan pada pagi hari, memasuki siang hari cerah berawan dan malam hari cerah. Adapun suhu diprediksi kisaran 21-34 derajat celcius.

Lebih lanjut, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara juga diprediksi cerah berawan sejak pagi hingga malam hari. Adapun suhu berkisar 23-33 derajat celcius.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
