Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wali Kota Depok Bakal Investigasi Dalang di Balik Aksi Buang Sampah di Balaikota

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |05:54 WIB
Wali Kota Depok Bakal Investigasi Dalang di Balik Aksi Buang Sampah di Balaikota
Aksi buang sampah di balai kota Depok (Foto: Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris bakal menindaklanjuti aksi oknum partai membuang sampah di areal halaman Balaikota Depok buntut dari penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Pihaknya akan mengklarifikasi dan investigasi siapa oknum di balik aksi 'menitipkan' sejumlah kantong sampah di kantor Pemkot Depok.

"Kita akan klarifikasi kita akan investigasi kalau memang ini adalah bukannya bukan sampah pribadi dia sampah-sampah warga yang dikumpulkan lalu pelakunya itu satu atau dua orang," kata Idris, Senin (12/8/2024).

Ia pun menyinggung soal delik aduan bagi provokator aksi tersebut. Idris meminta agar kasus itu diselidiki lebih lanjut.

"Ini bisa delik provokator jangan sampai ini terjadi dan saya minta diselidiki, ini siapa yang melakukan bagaimana dia melakukan dan ini sampah milik siapa," ujarnya.

Sebelumnya, puluhan kader PDI Perjuangan (PDIP) menggelar aksi protes dengan membuang sampah di depan Kantor Wali Kota Depok, Minggu 11 Agustus 2024. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang sudah overload. 

Mereka membawa mobil bak terbuka berisi tumpukan sampah dan meletakkan puluhan karung sampah di halaman kantor tersebut. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah segera mencari solusi terhadap masalah overload sampah di TPA Cipayung yang belum kunjung teratasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/15/406/1859803/depok-kembangkan-empat-potensi-wisata-wvmdtxChvA.jpg
Depok Kembangkan Empat Potensi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/13/406/1714870/bridge-jump-ngabuburit-sambil-pacu-adrenalin-di-sungai-ciliwung-depok-noaamca33E.jpg
Bridge Jump, Ngabuburit Sambil Pacu Adrenalin di Sungai Ciliwung Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/03/406/1431999/asyik-libur-lebaran-di-depok-ada-ice-skating-KIONAqWtkj.jpg
Asyik, Libur Lebaran di Depok Ada Ice Skating
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/16/194/1337295/depok-punya-pusat-batik-indonesia-omlvi2KxLX.jpg
Depok Punya Pusat Batik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182977//pemerintah-i2O0_large.jpg
Satpol PP Gandeng KLH Wujudkan Indonesia Bebas Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement