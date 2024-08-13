Warga Ungkap Kronologi Kebakaran Manggarai, Diduga dari Korsleting Listrik Charger Handphone

JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan rumah penduduk di kawasan Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024). Diperkirakan sebanyak 3 ribu warga terdampak imbas kebakaran itu.

Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik charger handphone hingga membakar rumah warga. "Katanya itu karena adanya korsleting casan handphone meletik, lalu kebakaran," ujar salah satu warga, Tisnaeni sambil menangis saat di lokasi, Selasa (13/8/2024.

Dia mengatakan bahwa pada saat kebakaran tengah tertidur pulas. Lalu mendadak pada sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, anak Tisnaeni membangunkannya lantaran terjadi kebakaran hebat di lokasi.

"Lagi tidur waktu itu, anak lalu bangunin, 'Ma kebakaran, kebakaran'. Sudah saya langsung bawa ibu keluar kan, ibu kan susah tak bisa jalan (normal)," tuturnya.

Dia menerangkan bahwa saat itu api sudah terlihat membesar di sekitar rumah warga lainnya, meski masih belum merambat ke rumahnya. Dia pun beserta ibu dan anaknya pun berusaha menyelamatkan dirinya tanpa membawa barang berharga apapun.

"Semua barang berharga sudah ludes semua, baju-baju juga enggak sempat dibawa, bawa diri saja," ucap dia sambil menangis.

Warga lainnya, Yeni menambahkan bahwa saat kebakaran, dirinya juga tengah tertidur lepap. Saat itu ia pun mendadak terbangun karena terdengar suara teriakan para warga lantaran adanya kebakaran.