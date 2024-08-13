Detik-Detik HR-V Ugal-ugalan Seruduk 4 Motor dan Mobil hingga Jukir di Depok

DEPOK - Mobil MPV Honda HRV nomor polisi B 2693 PFA kecelakaan di u-turn atau putaran balik Jalan Raya Margonda depan Perumahan Pesona Khayangan, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok pada Senin 12 Agustus 2024 malam. Mobil tersebut menabrak empat sepeda motor dan satu mobil

Ridwan (32), seorang saksi mata yang berprofesi sebagai juru parkir (jukir) liar mengatakan bahwa setidaknya ada empat sepeda motor dan sebuah mobil yang diseruduk Honda HR-V sebelum tabrak sparator.

"Dia tancap gas. Nabrak motor sekitar empat sama mobil satu, karena kenceng. Posisinya gelap juga, saya kira cuma motor sama motor," kata Ridwan.

Ridwan menjelaskan, kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas itu berawal mobil MPV berada di jalur cepat arah Depok menabrak motor pertama diduga panik menabrak motor lainnya dan menyeret kurang lebih empat meter dan langsung tancap gas hilang kendali.

"Kejadiannya di jalur cepat, ada motor pertama ditabrak, (terus) panik, pelaku langsung nabrak motor di depannya lagi sekitar empat motor. Terseret 4 meter, langsung tancap gas, hilang kendali, eh nabrak mobil lagi di belokan situ baru nabrak tukang parkir di situ," ucapnya.

"Mobil dari arah Jakarta ke Depok, motor sama (dari arah yang sama), keadaannya lagi sepi. Pengendaranya diinterogasi tadi lagi ngantuk, ngakunya berusia 18 tahun, nabrak pertama dia kaget, alasannya dia ya bilang posisinya lagi ngantuk, terus nabrak motor satu, dia panik, ditabrak semua keseret, di depannya keseret karena posisinya saya di tengah-tengah, mau nyebrangin ibu-ibu dari Pesona. Ada temen saya juga di seberang, emang pas motor nyala lama-lama deket ke saya, saya lari, itu mobil udah ke lepas dari tabrakan," tambahnya.