Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Manggarai Belum Padam!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |10:49 WIB
Kebakaran di Manggarai Belum Padam!
Kebakaran di Manggarai/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Petugas hingga kini masih melakukan pendinginan atas kebakaran yang melanda di rumah warga Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8/2024) ini.  Diketahui, kebakaran tersebut sejak dini hari.

Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Triyanto mengatakan, pihaknya belum memastikan jika pemadaman berhasil dilakukan petugas.

"Tahapan saat ini masih pendinginan, jadi kita belum nyatakan selesai secara keseluruhan, jadi masih pendinginan," ujarnya pada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, kebakaran tersebut dilaporkan ke petugas pada Selasa (13/8/2024) sekira pukul 02.44 WIB, yang mana petugas lantas mengerahkan puluhan mobilnya ke lokasi beserta seratus lebih personelnya guna pemadaman.

Api berhasil dilokalisir dan dilakukan pendinginan pada sekira pukul 06.57 WIB, hanya saja statusnya masih belum dinyatakan padam.

"Statusnya masih pendinginan hingga saat ini sekira pukul 09.30 WIB, belum dipastikan sampai kapan karena saat ini pun masih pendinginan, masih ada asap dan bara api," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement