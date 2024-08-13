Kebakaran di Manggarai Belum Padam!

JAKARTA- Petugas hingga kini masih melakukan pendinginan atas kebakaran yang melanda di rumah warga Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8/2024) ini. Diketahui, kebakaran tersebut sejak dini hari.

Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Triyanto mengatakan, pihaknya belum memastikan jika pemadaman berhasil dilakukan petugas.

"Tahapan saat ini masih pendinginan, jadi kita belum nyatakan selesai secara keseluruhan, jadi masih pendinginan," ujarnya pada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, kebakaran tersebut dilaporkan ke petugas pada Selasa (13/8/2024) sekira pukul 02.44 WIB, yang mana petugas lantas mengerahkan puluhan mobilnya ke lokasi beserta seratus lebih personelnya guna pemadaman.

Api berhasil dilokalisir dan dilakukan pendinginan pada sekira pukul 06.57 WIB, hanya saja statusnya masih belum dinyatakan padam.

"Statusnya masih pendinginan hingga saat ini sekira pukul 09.30 WIB, belum dipastikan sampai kapan karena saat ini pun masih pendinginan, masih ada asap dan bara api," tuturnya.