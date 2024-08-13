Damkar: Kebakaran Manggarai Masih Tahap Pendinginan

JAKARTA - Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Triyanto mengungkapkan bahwa petugas hingga kini masih melakukan pendinginan atas kebakaran yang melanda di rumah warga Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Jaksel, Selasa (13/8/2024). Pihaknya belum memastikan jika pemadaman berhasil dilakukan.

"Tahapan saat ini masih pendinginan, jadi kita belum nyatakan selesai secara keseluruhan, jadi masih pendinginan," ujarnya pada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, kebakaran tersebut dilaporkan kepada petugas sekira pukul 02.44 WIB. Saat itu petugas langasung mengerahkan puluhan mobil Damkar beserta seratus lebih personelnya ke lokasi guna melakukan pemadaman.

Api berhasil dilokalisir dan dilakukan pendinginan sekira pukul 06.57 WIB. Hanya saja kini status kebakaran masih belum dinyatakan padam.

"Statusnya masih pendinginan hingga saat ini sekira pukul 09.30 WIB, belum dipastikan sampai kapan karena saat ini pun masih pendinginan, masih ada asap dan bara api," tuturnya.