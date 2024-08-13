Pelajar Kena Bacok saat Tawuran, Celurit Menempel di Lengan

BOGOR - Aksi tawuran pelajar terjadi di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Akibat peristiwa itu, satu pelajar mengalami luka bacokan celurit yang masih menempel di lengan.

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin 12 Agustus 2024. Awalnya, polisi mendapat laporan adanya pelajar yang terluka karena tawuran di RSUD Cibinong.

"Mendapatkan laporan sekira pukul 20.00 WIB, memerintahkan anggota ke RSUD Cibinong dan benar didapati pelajar SMP terbaring dengan celurit masih menempel di lengan tangan menancap," kata Waluyo dalam keterangannya, Selasa (13/8/2024).

Hasil pemeriksaan polisi, diketahui korban berinisial AF (16). Tawuran bermula dari adanya ajakan berkelahi melalui direct message (DM) dari salah satu pelajar SMP lain di wilayah Cibinong.

"TKP Jalan Raya wilayah Cilebut Kecamatan Sukaraja. Pihak para pelaku 3 orang dan dari pihak korban 2 orang. Keadaan berubah yang tadinya perkelahian menjadi tawuran yang mengakibatkan korban dibacok pelaku dan pelaku kabur," jelasnya

Korban AF dilarikan ke RS Pelita Harapan dalam kondisi luka bacok di bawah lengan kanan dengan posisi celurit masih menancap dan akhirnya dirujuk ke RSUD Cibinong. Adapun barang bukti yang ditemukan sebilah cerulit yang tersangkut di lengan.