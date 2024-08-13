ASN Paruh Baya Ditemukan Meninggal Dunia di Depan Pertokoan

ASN paruh baya ditemukan meninggal dunia di depan pertokoan (Foto : Ilustrasi/Freepik)

BOGOR - Pria paruh baya berinisial TH (46), ditemukan meningal dunia di kawasan pertokoan Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Jasadnya sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Hasil pemeriksaan, diketahui pria tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial TH asal Bandar Lampung.

Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo mengatakan jasad TH ditemukan sekira pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Awalnya, petugas sekuriti yang sedang berpatroli melihat seseorang tergeletak di teras salah satu ruko.

"Dikira tidur mamun tidak dihiraukan pada saat saksi membangunkannya," kata Waluyo dalam keterangannya, Selasa (13/8/2024).

Karena tidak merespons, saksi berupaya menggoyangkan tubuhnya dan dicek ternyata pria tersebut sudah dalam tidak bernyawa. Temuan itu langsung dilaporkan kepada Polsek Cibinong.

"Langsung melakukan olah TKP dan memastikan bahwa benar korban sudah dalam keadaan meninggal dunia," ujarnya.