INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Manggarai, Warga Panik Api Masih Muncul dari Sisa Puing Bekas 

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |11:27 WIB
Kebakaran di Manggarai, Warga Panik Api Masih Muncul dari Sisa Puing Bekas 
Kebakaran di Manggarai. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan hingga saat ini masih berjibaku melakukan pemadaman api di perumahan padat penduduk kawasan Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Pasalnya, api masih kerap muncul di puing-puing bekas kebakaran.

Berdasarkan pantauan, api-api kecil kerap muncul di area perumahan warga yang terbakar dan telah dipadamkan apinya oleh petugas. Misalnya saja di RW 06, terdapat beberapa rumah yang sejatinya sudah padam, namun mendadak muncul kembali api kecil di bekas puing-puing kebakaran.

Api muncul diawali dengan adanya asap mengepul hingga muncul api. Warga yang tengah berada di dekat lokasi tersebut lantas terkaget dan panik berteriak meminta warga untuk memanggil petugas damkar.

Petugas damkar yang siaga dan melakukan penyisiran lantas mendatangi tempat api itu muncul untuk menyemprotmya lagi dengan air guna pemadaman. Pemadaman sendiri sejatinya telah dilakukan pendinginan sejak sekira pukul 06.57 WIB.

Namun, hingga berita ini dituliskan, petugas belum menyatakan api benar-benar telah padam. Belum dipastikn kapan kebakaran benar-benar dinyatakan padam lantaran petugas masih melakukan penyisiran.

(Puteranegara Batubara)

      
