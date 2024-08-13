Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Warga Mengungsi di Area Stasiun Manggarai, Camat Pastikan Tak Ganggu Aktivitas Kereta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |11:44 WIB
Puluhan Warga Mengungsi di Area Stasiun Manggarai, Camat Pastikan Tak Ganggu Aktivitas Kereta
Warga korban kebakaran mengungsi di Stasiun Manggarai (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Camat Tebet Dyan Airlangga memastikan, aktivitas KAI Bandara Soetta-Manggarai dan KRL Commuter Line lintas Manggarai tak mengalami gangguan. Meski terdapat puluhan warga yang mengungsi sementara di area stasiun imbas kebakaran.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Stasiun Manggarai, jadi tak ada kendala untuk aktivitas KAI ataupun KRL, aman ya," ujarnya pada wartawan di lokasi, Selasa (13/8/2024).

Berdasarkan pantauan, puluhan warga terdampak kebakaran di kawasan Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jalarta Selatan, mengungsi sementara di area Stasiun KAI Bandara Manggarai. Mereka tampak duduk-duduk dan menaruh barangnya di pelataran depan hingga jalanan.

Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus memastikan bahwa seluruh perjalanan commuter line yang melalui Stasiun Manggarai aman sesuai dengan jadwalnya. Bahkan, saat terjadinya kebakaran, pihaknya melakukan antisipasi dengan mengeluarkan Commuter Line dari Depok Oberhaul Manggarai lantaran lokasi kebakaran tak jauh dari depo tersebut.

"Atas kejadian ini semua Commuter Line Basoetta dikeluarkan dari Depo Overhaul Manggarai tadi pagi. Sebagai antisipasi apabila api menyebar sampai ke area Depo kami," katanya.

"Pengaturan keluar dan masuk pengguna saat ini kami arahan lewat pintu timur Stasiun Manggarai. Untuk pintu barat stasiun petugas kami tetap berjaga agar tetap tertib oleh pengungsi sehingga tidak menutup akses pengguna yang akan keluar-masuk melalui pintu tersebut," katanya.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
