Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Sopir Mobil yang Tabrak 4 Motor di Margonda Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:03 WIB
Polisi Tangkap Sopir Mobil yang Tabrak 4 Motor di Margonda Depok
Mobil HRV Ringsek Usai Tabrak 4 Motor. Foto: Istimewa.
A
A
A

DEPOK - Mobil Honda HRV dengan nomor polisi B 2693 PFA menabrak empat sepeda motor dan satu mobil di putaran balik Jalan Raya Margonda atau tepatnya depan Perumahan Pesona Khayangan, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok pada Senin, malam. Polisi menangkap sopir HR-V yang diduga baru berusia 18 tahun untuk diperiksa lebih lanjut.

"Sopir mobil Honda HR-V di amankan di kantor laka lantas, dalam pemeriksaan," kata Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi saat dikonfirmasi, Selasa (13/8/2024).

Tekait peristiwa itu, Ridwan (32) seorang saksi mata yang berprofesi sebagai juru parkir (jukir) liar sebelumnya mengatakan bahwa setidaknya ada empat sepeda motor dan sebuah mobil yang diseruduk Honda HR-V sebelum tabrak sparator.

"Dia tancap gas. Nabrak motor sekitar empat sama mobil satu, karena kenceng. posisinya gelap juga, saya kira cuma motor sama motor," ujar Ridwan terpisah.

Ridwan menjelaskan kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas itu berawal mobil MPV berada di jalur cepat arah Depok menabrak motor pertama diduga panik menabrak motor lainnya dan menyeret kurang lebih empat meter dan langsung tancap gas hilang kendali.

"Kejadiannya di jalur cepat, ada motor pertama ditabrak, (terus) panik, pelaku langsung nabrak motor di depannya lagi sekitar empat motor. Terseret 4 meter, langsung tancap gas, hilang kendali, eh nabrak mobil lagi di belokan situ baru nabrak tukang parkir di situ," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068178/kecelakaan-9hsL_large.jpg
Kontainer Timpa Truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Satu Orang Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067753/kecelakaan-onYr_large.jpg
Satu Orang Tewas, Begini Kronologi Dua Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067703/kecelakaan-xZWX_large.jpg
Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3066749/kecelakaan-G9JK_large.jpg
5 Fakta Bus Surya Bali Tabrak 2 Truk Tronton, 6 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/340/3066217/dirlantas_polda_aceh_kombes_iqbal-cQY3_large.jpeg
Ungkap Kasus Kecelakaan, Ditlantas Polda Aceh Terapkan Metode TAA dengan Teknologi Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/340/3064519/angkot_trabak_warga-83lS_large.jpg
Sopir Mabuk Tabrak Sejumlah Warga, Termasuk Ibu Hamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement