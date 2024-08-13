BPBD DKI : 7 Warga Terluka dalam Kebakaran Manggarai

JAKARTA - Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengungkapkan terdapat tujuh warga yang terluka akibat insiden kebakaran di kawasan Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8/2024) pagi tadi.

Isnawa menyatakan, warga yang terluka tersebut kini sudah dalam penanganan petugas. Namun, belum diketahui kondisi pihak yang terluka dalam peristiwa itu.

"Tujuh orang luka sudah ditangani petugas," kata Isnawa kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Dia tak merincikan tentang kondisi 7 orang yang terluka tersebut, hanya memastikan mereka telah ditangani oleh petugas. Akibat peristiwa tersebut, setidaknya ada 15 RT terdampat di RW 06 dan 6 RT di RW 12.

"RW 06 jumlah 15 RT dengan 750 KK atau 2.888 jiwa dan RW 12 jumlah 6 RT dengan 300 KK atau 1.331 jiwa," ujar Isnawa.