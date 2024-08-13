Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI : 7 Warga Terluka dalam Kebakaran Manggarai

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:13 WIB
BPBD DKI : 7 Warga Terluka dalam Kebakaran Manggarai
Kebakaran di Manggarai. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji mengungkapkan terdapat tujuh warga yang terluka akibat insiden kebakaran di kawasan Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8/2024) pagi tadi.

Isnawa menyatakan, warga yang terluka tersebut kini sudah dalam penanganan petugas. Namun, belum diketahui kondisi pihak yang terluka dalam peristiwa itu. 

"Tujuh orang luka sudah ditangani petugas," kata Isnawa kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Dia tak merincikan tentang kondisi 7 orang yang terluka tersebut, hanya memastikan mereka telah ditangani oleh petugas. Akibat peristiwa tersebut, setidaknya ada 15 RT terdampat di RW 06 dan 6 RT di RW 12.

"RW 06 jumlah 15 RT dengan 750 KK atau 2.888 jiwa dan RW 12 jumlah 6 RT dengan 300 KK atau 1.331 jiwa," ujar Isnawa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement