HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Saksi Diperiksa Usut Kebakaran Manggarai, Polisi : Jumlahnya Akan Bertambah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |17:04 WIB
3 Saksi Diperiksa Usut Kebakaran Manggarai, Polisi : Jumlahnya Akan Bertambah
Kebakaran di Manggarai. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan sedang melakukan pengusutan untuk mendalami penyebab terjadinya kebakaran di perumahan penduduk Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Setidaknya, sudah ada tiga orang saksi yang diperiksa.

Untuk mengusut hal tersebut, polisi nantinya akan melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah orang. Karena itu, jumlah saksi yang akan diperiksa akan terus bertambah.

"Sudah ada tiga orang saksi yang dimintai keterangan, jumlahnya bakal bertambah seiring pendalaman yang dilakukan polisi," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi pada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, nantinya akan dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lokasi kebakaran pasca-pemadaman dinyatakan selesai oleh Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan. Polisi juga bakal mengumpulkan bukti-bukti berkaitan kebakaran di dekat Stasiun KAI Bandara Manggarai tersebut.

"Pemicu yang penyebab kebakaran tengah didalami, korban jiwa tidak ada, namun masih diselusuri (ada tidaknya korban luka)," tuturnya.

Dia menambahkan, diperkirakan ada sekira 200 bangunan yang terbakar di perumahan padat penduduk kawasan Keluarahan Manggarai itu. Namun, pastinya polisi bakal mendalaminya lebih lanjut dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

(Puteranegara Batubara)

      
