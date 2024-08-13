Kasus Video Syur, Audrey Davis Kembali Datangi Polda Metro Jaya

JAKARTA - Anak musisi David Naif, Audrey Davis mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus video syur, pada Rabu (7/8/2024). Audrey diminta melengkapi keterangan tambahan terkait kasus tersebut.

"Hari ini kami menambah beberapa keterangan dan bukti," ujar kuasa hukum Audrey, Sandi Arifin kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Sandi mengatakan, pihaknya juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Kendati demikian, dia tak membeberkan bukti tersebut.

"Karena bukti dan BAP juga tidak mungkin kita sampaikan karena bukan kewenangan kami, mungkin bisa menanyakan ke pihak penyidik," ucapnya.