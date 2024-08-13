Selebgram Intan Nabila yang Dianiaya Suami Bakal Buat Laporan ke Polisi

BOGOR - Selebgram asal Bogor, Cut Intan Nabila akan mendatangi Polres Bogor untuk membuat laporan polisi atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya. Hal itu dibernarkan Kapolsek Sukaraja Kompol Birman Simanullang.

"Iya betul (perjalanan ke Polres Bogor)," ujarnya, Selasa (13/8/2024).

Sebelum membuat laporan, korban akan membuat visum ke rumah sakit terkait luka yang dialaminya. "Korban mau visum ke RSUD dan bikin LP di Polres dari Polsek hanya mendampingi," jelasnya.

Terkait keberadaan suami korban atau terduga pelaku, pihaknya belum mengetahui pasti. Karena, kasus ini ditangani oleh Unit PPA Polres Bogor.

"Tadi enggak ada. Jadi katanya ibunya itu datang silaturahmi ke situ, ibunya si cowok itu ibunya nyuruh anaknya pergi takutnya ada emosi emosi, tapi gak tau kemana. Detilnya ke Polres aja ya," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar video dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami selebgram di wilayah Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.