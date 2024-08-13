Kala Korban Kebakaran Manggarai Pilih Bertahan di Pengungsian

JAKRTA - Kebakaran melanda kawasan pemukiman penduduk di Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan membuat tiga ribu warga terdampak. Usai peristiwa itu, korban lebih memilih bertahan di posko pengungsian.

Salah satu warga RW 06, Tusnaeni mengungkapkan bahwa, dia lebih memilih bertahan lebih dahulu di tempat pengungsian pasca-terjadinya kebakaran. Sebabnya, dia pun tak tahu hendak tinggal dimana, setelah rumahnya dilalap si jago merah.

"Saya mau tinggal disini saja (tempat pengungsian), karena orang tua juga gak bisa kemana-mana, buat jalan itu susah," ujarnya di lokasi, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, ada sejumlah kebutuhan yang memang diperlukan oleh warga, mulai dari pakaian, perlengkapan mandi, hingga logistik makan dan minum. Sebabnya, tak sedikit warga hanya menyelematkan dirinya tanpa membawa barang apapun selain yang dikenakannya.

"Perlengkapan anak juga karena banyak anak-anak yah, celana dalam, pakaian, selimut, perlengkapan tidur. Saya, anak dan suami, lalu warga lain semua umumnya hanya bawa badan saja," katanya.

Warga lainnya, Minah menambahkan, dia juga lebih memilih mengungsi di tempat pengungsian sementara di SD 05 Manggarai Selatan, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Pasalnya, dia tak punya sanak saudara yang bisa ditumpangi untuk sementara waktu.