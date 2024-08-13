Selebgram Cut Intan Nabila Tiba di Polres Bogor Usai Jadi Korban KDRT Suami, Begini Penampakannya

BOGOR - Selebgram asal Bogor, Cut Intan Nabila yang diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya mendatangi Polres Bogor. Korban sedianya akan membuat laporan polisi terkait peristiwa yang telah menimpanya.

Pantauan di lokasi, Intan tiba di Polres Bogor sekira pukul 18.19 WIB. Tampak Intan yang mengenakan masker dan baju warna pink pastel turun dari mobil Fortuner hitam dan langsung bergegas masuk ke gedung Satreskrim Polres Bogor.

Tidak ada sepatah kata pun yang dilontarkan Intan kepada awak media. Didampingi polwan, Intan langsung masuk ke ruangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor.

Sebelumnya, selebgram asal Bogor, Cut Intan Nabila akan mendatangi Polres Bogor untuk membuat laporan polisi atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya.