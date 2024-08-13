Advertisement
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Manggarai, 7 Warga Alami Luka Bakar hingga Robek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |19:39 WIB
Kebakaran di Manggarai, 7 Warga Alami Luka Bakar hingga Robek
Illustrasi Kebakaran (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan menyebutkan, ada tujuh orang warga yang terluka imbas kebakaran pemukiman warga di Jalan DR Saharjo I, Tebet, Jakarta Selatan. Mereka sejatinya mengalami luka karena hendak menyalamatkan diri dari kebakaran.

"Ada tujuh korban mengalami luka ringan imbas kebakran," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Triyanto pada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, 7 korban luka ringan tersebut telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit hingga ke puskesmas terdekat. Pertama, Taufik (42) mengalami luka bakar di lengan atas dan bawah hingga pergelangan tangannya.

 

