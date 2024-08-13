Kebakaran di Manggarai, 7 Warga Alami Luka Bakar hingga Robek

JAKARTA - Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan menyebutkan, ada tujuh orang warga yang terluka imbas kebakaran pemukiman warga di Jalan DR Saharjo I, Tebet, Jakarta Selatan. Mereka sejatinya mengalami luka karena hendak menyalamatkan diri dari kebakaran.

"Ada tujuh korban mengalami luka ringan imbas kebakran," ujar Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Triyanto pada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, 7 korban luka ringan tersebut telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit hingga ke puskesmas terdekat. Pertama, Taufik (42) mengalami luka bakar di lengan atas dan bawah hingga pergelangan tangannya.