Polisi Tangkap Suami Selebgram Cut Intan Nabila di Hotel Jaksel

Suami Cut Intan Nabila Armor Toreador saat ditangkap polisi di Jaksel (foto: dok ist)

BOGOR - Polisi menangkap Armor Toreador atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya selebgram Cut Intan Nabila.

"Alhamdulillah sudah tertangkap," kata Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Kata dia, Armor ditangkap di salah salah hotel di wilayah Jakarta Selatan. Saat ini, sedang dalam perjalanan bersama anggota menuju Polres Bogor.

"Sekarang menuju ke Polres," jelasnya.

Namun, pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh terkait kasus dugaan KDRT ini. Sedianya, polisi akan menggelar press release.

"Release ya," pungkasnya.