Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Suami Selebgram Cut Intan Nabila di Hotel Jaksel

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |20:06 WIB
Polisi Tangkap Suami Selebgram Cut Intan Nabila di Hotel Jaksel
Suami Cut Intan Nabila Armor Toreador saat ditangkap polisi di Jaksel (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap Armor Toreador atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya selebgram Cut Intan Nabila. 

"Alhamdulillah sudah tertangkap," kata Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Kata dia, Armor ditangkap di salah salah hotel di wilayah Jakarta Selatan. Saat ini, sedang dalam perjalanan bersama anggota menuju Polres Bogor.

"Sekarang menuju ke Polres," jelasnya.

Namun, pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih jauh terkait kasus dugaan KDRT ini. Sedianya, polisi akan menggelar press release.

"Release ya," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837//viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419//alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178349//suami_tewas_di_tangan_istri-9RSf_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Suami Tewas Diduga Jadi Korban Kekerasan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177244//pemerintah-Ih82_large.jpg
Kemenag Sediakan Ratusan Naskah Khutbah Digital, Isinya Pencegahan Judol Hingga KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176986//orang_dibakar-VdPg_large.jpg
Sadis, Suami di Jatinegara Diduga Tega Bakar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/612/3175994//viral_kdrt_verbal-Y7xk_large.jpg
Viral Suami Bentak-Bentak Istri saat Cari Baju di Lemari, Netizen: Tinggalin Mbak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement