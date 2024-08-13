Detik-Detik Suami Cut Intan Nabila Ditangkap Polisi di Hotel Jaksel

BOGOR - Polisi menangkap Armor Toreador atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya selebgram Cut Intan Nabila. Dia ditangkap di salah satu hotel wilayah Jakarta Selatan.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak sejumlah anggota polisi sudah berada di dalam kamar hotel. Terlihat Armor sedang berbincang dengan anggota polisi yang membawa map merah.

Lalu, anggota polisi meminta kepada Armor untuk menyiapkan barang-barang miliknya. Dengan santai, Armor yang mengenakan baju kerah berwarna putih itu mengikuti arahan dari kepolisian.

"Handphone mu mana?" tanya polisi kepada Armor dalam video dikutip, Selasa (13/8/2024).

"Ada, ada pak," sahut Armor sembari menunjuk hanphonenya di atas meja.