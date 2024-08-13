Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Garang saat Aniaya Istri, Tampang Suami Cut Intan Nabila Ditutup Jaket saat Digelandang Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |21:57 WIB
Garang saat Aniaya Istri, Tampang Suami Cut Intan Nabila Ditutup Jaket saat Digelandang Polisi
Suami Cut Intan di Polres Bogor
BOGOR - Suami dari selebgram Cut Intan Nabila, Armor Toreador yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditangkap polisi. Armor pun sudah tiba di Mako Polres Bogor.

Pantauan Okezone, Armor tiba di sekira pukul 21.27 WIB. Armor didampingi anggota langsung masuk ke dalam Gedung Satreskrim Polres Bogor sambil menutupi bagian kepalanya dengan jaket.

Tidak ada sepatah kata pun yang lontarkan Armor kepada awak media. Armor hanya terdiam seribu bahasa sambil terus menundukan kepalanya.

Sebelumnya, polisi telah menangkap suami selebgram Cut Intan Nabila yakni Armor Toreador atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Alhamdulillah sudah tertangkap," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Kata dia, Armor ditangkap di salah salah hotel di wilayah Jakarta Selatan. Saat ini, sedang dalam perjalanan bersama anggota menuju Polres Bogor.

"Sekarang menuju ke Polres," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
