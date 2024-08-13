Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kembali Pimpin Kadin DKI, Diana Dewi: Jakarta Tak Lagi Ibu Kota, Manfaatkan Peluang yang Ada!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |23:23 WIB
Kembali Pimpin Kadin DKI, Diana Dewi: Jakarta Tak Lagi Ibu Kota, Manfaatkan Peluang yang Ada!
Diana Dewi Kembali Pimpin Kadin DKI/ist
JAKARTA - Musyawarah Provinsi (muprov) ke-XIV Kadin DKI, kembali menujuk Diana Dewi sebagai Ketua Umum Kadin DKI masa bakti 2019-2024. Muprov tersebut digelar di Opus Grand Ballroom The Tribrata Hotel, Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Setelah terpilih dan menyisihkan calon ketua umum Kadin DKI lainnya yaitu Andi Anzhar Cakra Wijaya, Diana Dewi menuturkan rasa syukurnya karena diamanahkan kembali untuk memimpin Kadin DKI Jakarta.

"Ini bukan hanya keberhasilan saya tetapi juga keberhasilan segenap sahabat saya lainnya dan media termasuk teman-teman di sekretariat Kadin DKI. Harapan saya di lima tahun kedepan masa kepemimpinan ini, saya akan memberikan manfaat baik untuk anggota, pengurus maupun masyarakat pada umumnya," ujarnya, Selasa (13/8/2024).

Dikatakannya, pada periode kedua kepemimpinannya, Jakarta sudah bukan lagi sebagai ibu kota negara, oleh karena itu dia akan mendorong pelaku usaha untuk tetap optimis dalam membaca peluang usaha serta memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Diana juga akan terus mendukung agar para pelaku usaha, bisnisnya tidak tergerus dengan kondisi Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara.

Di hadapan para stakeholder Kadin DKI selama berlangsungnya muprov ke-XIV, Diana Dewi juga menekankan pentingnya rasa sabar dan setia dalam berusaha. Dengan tagline tabah, jujur dan setia, para pengusaha dibawah naungan Kadin DKI tandas Diana bisa menjadi pengusaha yang tangguh.

Dalam perjalanan muprov, Diana Dewi juga merangkul Andi Anzhar Cakra Wijaya untuk menempati pos jabatan sebagai Ketua dewan pertimbangan Kadin DKI Jakarta masa bakti 2024-2029.

 

