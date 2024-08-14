Mahyeldi Ansharullah: Dukungan Partai Perindo Mengokohkan Kami

JAKARTA - Mahyeldi Ansharullah menyambut dukungan Partai Perindo yang turut mengusungnya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur 2024 di Sumatera Barat. Mahyeldi didukung bersama pasangannya Vasco Ruseimy.

“Pertama kami dan pak Vasco mengucapkan terima kasih kepada mba Angela sebagai Ketua Perindo serta pengurus Perindo yang telah memberikan dukungan untuk maju Pilkada. Dengan dukungan Perindo itu tentu akan lebih memperkuat,” kata Mahyeldi usai menerima surat rekomendasi di Kantor DPP Perindo, Selasa (13/8/2024).

Mahyeldi meyakinkan bertambahnya dukungan Partai Perindo juga akan turut membantu berjalannya program-programnya di pemerintahan ke depan. Perindo merupakan partai keempat setelah PKS, Gerindra dan Demokrat yang mengemukakan dukungan terhadap Mahyeldi.

“Tentu dengan bersamanya Perindo bersama kami, transportasi itu akan menjadi bagian yang akan menguatkan dan juga akan mengokohkan perjalanan kami selanjutnya dan mudah-mudahan sesuai harapan akan menjadi bagian yang akan kita bersamakan dalam rangka untuk menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat di Sumatera Barat,” jelas dia.

Ia juga meyakinkan jajaran Partai Perindo akan dilibatkan untuk kemenangan dirinya pada Pilkada 2024 ini. Oleh karena, setiap strategi dan komunikasi bakal terus dilakukan agar kemenangan bisa tercapai.

“Ini menjadi langkah bersama kita dalam langkah untuk mengatur strategi dan kemudian juga untuk bagaimana kesuksesan di dalam pemilihan nantinya,” tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)