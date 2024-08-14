Bawaslu Temukan Pemilih Fiktif di Majalengka, Bamsoet Harap KPU Jujur dan Cermat

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo ikut mengomentari perihal temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka yang menemukan puluhan data pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Majalengka.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta pihak Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut, dengan segera mengoreksi atau memperbaiki data dalam DPS, dan dilakukan cross check ulang terhadap Daftar Pemilih Sementara di seluruh wilayah khususnya di wilayah Kabupaten Majalengka.

"Ini guna memastikan tidak terjadi kesalahan seperti pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) hingga pemilih fiktif, dan untuk selanjutnya data tersebut diverifikasi," katanya.

Ia pun eminta komitmen KPU RI melalui PPS agar dalam menyusun DPS benar-benar dilakukan secara jujur dan cermat, mulai dari membersihkan pemilih ganda dan pemilih fiktif, pemilih TMS yang masih tercantum di daftar pemilih, serta memperbaiki data pemilih yang tidak sesuai seperti kelompok penyandang disabilitas, hingga memasukkan pemilih baru yang sudah memenuhi syarat namun belum memiliki KTP elektronik.

Bamsoet juga Meminta KPU RI agar mengevaluasi dan memastikan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang disebar ke setiap rumah warga adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan memahami pekerjaannya.

"Teliti dan seksama dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) sehingga diharapkan tidak kembali terjadi kesalahan pada data pemilih potensial dengan fakta di lapangan," katanya.



(Khafid Mardiyansyah)